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Двойной чемпион UFC вырубил обидчика своей дочери. Ранее жена бойца обвиняла его в жестоком обращении

Двойной чемпион UFC Би Джей Пенн избил обидчика своей дочери
Отдел единоборств «СЭ»
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Би Джей Пенн.
Фото Global Look Press
Би Джей Пенн не контролирует себя.

Би Джей Пенн завершил карьеру более пяти лет назад на рекордной в тот момент серии из семи поражений. Недавно экс-чемпион UFC в двух весах оформил нокаут, правда, уже не по регламентированным правилам. Боец наказал абьюзера своей дочери, который поднимал на девушку руку.

Фото нокаутированного парня Пенн выложил прямо в свои соцсети. Как только боец узнал о жестоком обращении со своей дочерью, он сразу разобрался с обидчиком, а фото выложил, вероятно, чтобы пристыдить его. Под фотографией Пенн написал: «Это Пит, и он узнал, что у него аллергия на удары моей дочери. Не будь как Пит».

Бывший двойной чемпион также поделился мыслями о том, что приводит к таким поступкам: «Да, нам определенно нужно быть осторожными в том, как мы воспитываем наших детей, я считаю, что домашнее насилие, особенно когда мужчина бьет женщину, — это приобретенная черта. Мои родители постоянно спорили, но я ни разу не видел, чтобы отец поднял на мать руку или с силой схватил ее. Да благословит Бог всех стать лучшими, какими они только могут быть».

При этом Пенн и сам небезгрешен. Когда боец готовился к возвращению на UFC 237, его камбэк был омрачен запретительным судебным приказом. Бывшая жена Пенна Шилен Уайва получила запретительный судебный приказ против бойца, за которым последовало ходатайство о защите еще в 2018 году Судом по семейным делам Гавайев. Уайва обвинила Пенна в жестоком обращении с ней на протяжении 10 лет, пока они были вместе.

Би Джей Пенн
Фото Simon Hasteg RD, Zuma Press, Global Look Press

Женщина утверждала, что Пенн постоянно оскорблял ее и издевался над ней на глазах у детей. Уайва даже обвинила члена Зала славы UFC в том, что он угрожал убить ее семью. Она подала в суд письменное заявление, приложенное к постановлению. В своих показаниях она написала: «Из-за его имени, репутации, контроля, который он имел над моей жизнью, я была напугана. Я боюсь за свою безопасность и жизнь своих детей, а также из-за того влияния, которое он оказывает на моих детей». Несмотря на те обвинения, власти не предъявили бойцу никаких официальных претензий. Сейчас Пенну 45 лет.

Би Джей Пенн
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