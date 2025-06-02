Петр Ян считает Двалишвили фаворитом реванша с О`Мэлли: «Мераб победит — 70 на 30»

Бывший чемпион UFC Петр Ян прокомментировал предстоящий реванш между Мерабом Двалишвили и Шоном О`Мэлли на турнире UFC 316.

«Я думаю, победит Мераб. Первый бой был очень уверенный с его стороны. Опять же, Шон может поймать каким-то ударом, но если здраво рассуждать, то 70 на 30 в пользу Мераба», — цитирует Яна MMA.Metaratings.ru.

Турнир состоится в ночь на 8 июня в «Пруденшал-центре» в Ньюарке, США.

14 сентября 2024 года 34-летний грузин победил О`Мэлли на турнире UFC 306. Всего за карьеру он одержал 18 побед и потерпел 4 поражения.

30-летний американский боец за карьеру одержал 18 побед и потерпел 2 поражения. Также один его бой остался без результата.