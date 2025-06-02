Царукян хочет провести три боя до конца года

Российский боец UFC Арман Царукян рассказал, что планирует провести три поединка до конца 2025 года.

«Вылетаю в Америку, буду готовиться и держать себя на диете, ожидая поединок Топурии и Оливейры. Если кто-то из них вылетит, то заменю. После этого, если UFC дадут мне Дэна Хукера или Джастина Гейджи, то подерусь в августе — начале сентября. И уже к концу года подерусь за титул. Бездействовать не буду. Скорее всего, подерусь с Хукером, потому что Гейджи, думаю, UFC сведут с Пэдди Пимблеттом», — сказал Царукян в интервью на Youtube-канале Камила Гаджиева.

28-летний Царукян в феврале 2025 года на UFC 312 должен был провести бой с действующим чемпионом Исламом Махачевым, но поединок не состоялся из-за травмы спины у Царукяна. В его активе 9 побед и 2 поражения в UFC.