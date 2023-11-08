Минаков: «У меня есть уверенность, что Павлович завоюет пояс»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков (22-2) оценил шансы второго номера рейтинга в тяжелом весе россиянина Сергея Павловича (18-1) в предстоящем поединке с Томом Аспиналлом (13-3).

«Оппонент у Сергея серьезный. В поединках за титул, даже за временный, неопасных бойцов не бывает. В свое время он без проблем разобрался с Сашей Волковым. Как я и говорил раньше, у меня есть уверенность, что Сергей завоюет пояс не только за счет навыков и физической силы, а потому что он нацелен на этот шанс. Наблюдая его интервью, я вижу, как он сам оценивает предстоящее событие. В его глазах видна уверенность и чувство легкой эйфории. Он уверен в себе», — сказал Минаков Metaratings.

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.