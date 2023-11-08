Абдель-Азиз отреагировал на первое место Махачева в рейтинге pound for pound: «Абдулманап гордился бы»

Известный менеджер Али Абдель-Азиз высоко оценил школу Абдулманапа Нурмагомедова, которая взрастила экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) и действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

«Это история! Два короля pound for pound [Махачев и Нурмагомедов] из одного города, одной школы, одной команды. Дядя Абдулманап, да благословит Аллах его душу и да дарует ему Джанну. Я знаю, что он очень гордился бы своей скромной школой и тем, чего она достигла. Дагестанцы — одни из лучших и жестких людей в мире, которых я встречал», — написал Абдель-Азиз в соцсетях.

Махачев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от категории вскоре после того, как стало известно, что экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) получил травму и не сможет принять участие в бою на UFC 295.