Умар Нурмагомедов может провести следующий поединок осенью

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов не собирается форсировать восстановление после перелома руки.

«Умар не будет форсировать восстановление. Он может провести следующий бой осенью», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов перенес операцию на руке, которую он повредил 19 января в поединке против грузина Мераба Двалишвили.

За карьеру 29-летний Нурмагомедов провел 19 боев в ММА, одержав 18 побед и потерпев одно поражение.