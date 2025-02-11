Умар Нурмагомедов может провести следующий поединок осенью
Российский боец ММА Умар Нурмагомедов не собирается форсировать восстановление после перелома руки.
«Умар не будет форсировать восстановление. Он может провести следующий бой осенью», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов перенес операцию на руке, которую он повредил 19 января в поединке против грузина Мераба Двалишвили.
За карьеру 29-летний Нурмагомедов провел 19 боев в ММА, одержав 18 побед и потерпев одно поражение.
Источник: ТАСС
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