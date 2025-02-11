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Умар Нурмагомедов может провести следующий поединок осенью

Алина Савинова

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов не собирается форсировать восстановление после перелома руки.

«Умар не будет форсировать восстановление. Он может провести следующий бой осенью», — приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов перенес операцию на руке, которую он повредил 19 января в поединке против грузина Мераба Двалишвили.

За карьеру 29-летний Нурмагомедов провел 19 боев в ММА, одержав 18 побед и потерпев одно поражение.

Источник: ТАСС
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Умар Нурмагомедов
ММА
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