Джонс ответил Махачеву: «Желаю тебе всего наилучшего, Хабиби»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) ответил действующему чемпиону в легком весе Исламу Махачеву (24-1), который заявил, что он в отличие от Джонса принимает бои на коротком уведомлении.

«Желаю тебе всего наилучшего, Хабиби. Что касается боя [Волкановски и Махачева], то пусть победит сильнейший. Я просто говорил о жизни. Ислам недавно сделал несколько негативных комментариев. Не нужно отвечать негативом на негатив. У меня сейчас есть дела поважнее. Тяжела та голова, которая носит корону. Критика — дело привычное. Я хочу призвать молодых бойцов побить пару моих рекордов, а не использовать свой рот. Вот это и есть гангста», — написал Джонс в соцсети X.

Джонс в прошлом отказался от боя с Чейлом Сонненом (31-17) на коротком уведомлении, после того как Дэн Хендерсон (32-15) снялся с UFC 151 из-за травмы колена. Джонс заявил, что не жалеет о своем решении, поскольку не хотел предоставлять Соннену «возможность всей жизни» без надлежащего тренировочного лагеря.