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Сегодня, 10:36

Умар Нурмагомедов считает, что Волкановски выше Оливейры классом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец UFC Умар Нурмагомедов заявил, что Александр Волкановски опаснее, чем Чарльз Оливейра, для Ислама Махачева в качестве соперника.

«Согласен ли я с тем, что Волкановски опаснее Оливейры? Нет. Хоть на десятидневном лагере, хоть на полном, Волкановски остается самим собой. За десять дней что он сделает? Мне не кажется, что он выше классом, чем Оливейра. Если ты не научился чему-то за три года, научишься ли ты этому за десять дней?» — приводит слова Нурмагомедова MMA.Metaratings.ru.

Махачев и Волкановски (26-2) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/umar-nurmagomedov-volkanovski-vyshe-oliveiry-klassom-296400/
Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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