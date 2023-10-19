Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:58

Умар Нурмагомедов поделился мыслями о карьере Яна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец UFC Умар Нурмагомедов поделился мыслями о карьере бывшего чемпиона лиги в легчайшем весе Петра Яна.

«Я не хочу говорить про Петра Яна. Не списываю его со счетов, он один из топовых спортсменов. Сейчас говорить, что у него нет ментальности... Может быть, есть какие-то вещи, которые только он и его близкие знают. Он должен вернуться, как минимум. Может очень многих побить, жду его возвращения в гонку за пояс. Говорить, что у него проблемы с ментальностью будет неправильно с моей стороны», — приводит слова Нурмагомедова MMA.Metaratings.ru.

30-летний Ян в настоящее время идет на серии из трех поражений подряд. В своем последнем поединке, состоявшемся в марте 2023 года на турнире UFC Fight Night 221, он проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. На счету Яна 16 побед и пять поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/umar-nurmagomedov-ne-spisyvayu-yana-so-schetov-on-dolzhen-vernutsya-296387/
Петр Ян
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Елизавета Туктамышева завершит карьеру в фигурном катании
«Хабиб стал еще крепче, он бы задавил Стриклэнда, 100 процентов». Интервью с Исламом Махачевым
Рабочая группа Госдумы составила предложения по компенсации вкладов времен СССР
Убитыми в Подмосковье оказались сын и теща Стаса Намина
Стас Намин назвал «отморозком» убившего тещу и сына приемного ребенка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махачев: «Раньше в Дагестане все хотели стать олимпийскими чемпионами, сейчас — чемпионами UFC»

Джонс ответил Махачеву: «Желаю тебе всего наилучшего, Хабиби»
Новости
RSS RSS
Все новости