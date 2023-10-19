Умар Нурмагомедов поделился мыслями о карьере Яна

Боец UFC Умар Нурмагомедов поделился мыслями о карьере бывшего чемпиона лиги в легчайшем весе Петра Яна.

«Я не хочу говорить про Петра Яна. Не списываю его со счетов, он один из топовых спортсменов. Сейчас говорить, что у него нет ментальности... Может быть, есть какие-то вещи, которые только он и его близкие знают. Он должен вернуться, как минимум. Может очень многих побить, жду его возвращения в гонку за пояс. Говорить, что у него проблемы с ментальностью будет неправильно с моей стороны», — приводит слова Нурмагомедова MMA.Metaratings.ru.

30-летний Ян в настоящее время идет на серии из трех поражений подряд. В своем последнем поединке, состоявшемся в марте 2023 года на турнире UFC Fight Night 221, он проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. На счету Яна 16 побед и пять поражений.