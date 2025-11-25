Джонс — о приезде в Чечню: «Меня пригласил президент Кадыров, это было потрясающе»

Бывший двойной чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе Джон Джонс рассказал о своей поездке в Чечню.

«Это было потрясающе. Меня пригласил президент Кадыров! Я провел день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия, моим любимым был РПГ. Никогда мне не подавали столько еды, ел по-королевски, — написал спортсмен в соцсети.

Свой последний поединок американец провел в ноябре 2024 года. На турнире UFC 309 он досрочно победил своего соотечественника Стипе Миочича.