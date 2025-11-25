Турнир по смешанным единоборствам UFC 323 состоится в ночь на воскресенье, 7 декабря. Бои будут проходить на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США), начало ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени, предварительного карда — в 4.00, главного карда — в 6.00.

В главном бою UFC 323 турнира Мераб Двалишвили из Грузии будет в очередной раз защищать титул чемпиона в легчайшем весе против россиянина Петра Яна. Соперники проведут реванш, в первом поединке Двалишвили победил решением судей.

В соглавном бою UFC 323 действующий обладатель титула в наилегчайшем весе Александр Пантожа из Бразилии сразится с Джошуа Ваном из Мьянмы.

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