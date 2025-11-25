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25 ноября 2025, 01:00

UFC 323 Двалишвили — Ян: дата и место проведения турнира

Бой Мераб Двалишвили — Петр Ян возглавит кард турнира UFC 323
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC 323 состоится в ночь на воскресенье, 7 декабря. Бои будут проходить на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США), начало ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени, предварительного карда — в 4.00, главного карда — в 6.00.

В главном бою UFC 323 турнира Мераб Двалишвили из Грузии будет в очередной раз защищать титул чемпиона в легчайшем весе против россиянина Петра Яна. Соперники проведут реванш, в первом поединке Двалишвили победил решением судей.

В соглавном бою UFC 323 действующий обладатель титула в наилегчайшем весе Александр Пантожа из Бразилии сразится с Джошуа Ваном из Мьянмы.

Мераб Двалишвили vs&nbsp;Петр Ян, Александр Пантожа и&nbsp;Богдан Гуськов.UFC 323 Ян vs Двалишвили 2 и Пантожа vs Ван: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев UFC 323 можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

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