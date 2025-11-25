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25 ноября 2025, 17:24

Махачев заявил, что может провести следующий бой в июле

Руслан Минаев

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что может провести следующий поединок в июле 2026 года, сообщает ТАСС.

Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что следующий бой Махачева состоится после Рамадана. Священный месяц в следующем году пройдет с 17 февраля по 19 марта.

В ночь на 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) 34-летний Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее он был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион. За карьеру россиянин одержал 28 побед и потерпел 1 поражение.

Источник: ТАСС
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Ислам Махачев
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