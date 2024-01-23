Джо Роган : «Как насчет боя дю Плесси и Хамзата Чимаева на UFC 300?»

Комментатор UFC Джо Роган предложил провести поединок между чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси (21-2) и Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Как насчет поединка Дю Плесси против Хамзата [Чимаева] на UFC 300? — сказал Роган на The Joe Rogan Experience. — Будет ли Хамзат драться в Рамадан? Он сумасшедший... Он будет драться во время Рамадана. Разве они не могут просто спать весь день [а потом есть ночью]? Разве нельзя просто подстроить свой график сна? Я знаю, что Белал [Мухаммад] проводил лагеря в Рамадан».

Дю Плесси победил Шона Стрикленда (28-6) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.