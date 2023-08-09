Джастин Гейджи: «Я больше никогда не хочу драться в Абу-Даби»

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) заявил, что экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) будет не в своей тарелке во время боя с действующим чемпионом Исламом Махачевым (24-1) в Абу-Даби, ОАЭ.

«Я не против, чтобы полететь туда [в Абу-Даби], но я больше никогда не хочу там драться, — сказал Гейджи в интервью ESPN MMA. — В прошлый раз Чарльз дрался с ним [Махачевым] в Абу-Даби, и в реванше он будет драться с ним в Абу-Даби. Это ужасно. Просто ужасно. Он будет драться в стране с другой культурой, другой едой, да там даже вода другая! А разница в часовом поясе составляет 13 часов. Это очень много. [Когда я дрался с Нурмагомедовым на UFC 254], я не видел солнца 10 дней! Мы не могли выйти из отеля, он был накрыт каким-то чехлом, так что солнце не проникало внутрь».

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.