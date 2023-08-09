Джастин Гейджи рассказал, полетит ли он в Абу-Даби на бой Махачева и Оливейры

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) рассказал, когда планирует подраться за титул, и подчеркнул, что не против поприсутствовать на турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Я еще не думал, полечу ли я в Абу-Даби. Меня волнует только одно — кто победит [в бою Махачева и Оливейры], — сказал Гейджи в интервью ESPN MMA. — Если это будет Махачев, то он наверняка захочет драться до Рамадана. Так что наш поединок состоится где-то в феврале-марте. Если победит Чарльз, то я понятия не имею, когда мы встретимся.

Я не против того, чтобы полететь в Абу-Даби. Я там толком-то ничего и не видел [на UFC 254, когда дрался с Хабибом Нурмагомедовым]. Меня заперли в отеле, я не видел солнца где-то дней 10. В этот раз не будет COVID-19 и я смогу насладиться местной культурой и едой. Я не против, чтобы полететь туда, но я больше никогда не хочу там драться».

Ислам Махачев (24-1) проведет реванш с Чарльзом Оливейрой (34-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.