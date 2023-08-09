Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:30

Джастин Гейджи рассказал, полетит ли он в Абу-Даби на бой Махачева и Оливейры

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) рассказал, когда планирует подраться за титул, и подчеркнул, что не против поприсутствовать на турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Я еще не думал, полечу ли я в Абу-Даби. Меня волнует только одно — кто победит [в бою Махачева и Оливейры], — сказал Гейджи в интервью ESPN MMA. — Если это будет Махачев, то он наверняка захочет драться до Рамадана. Так что наш поединок состоится где-то в феврале-марте. Если победит Чарльз, то я понятия не имею, когда мы встретимся.

Я не против того, чтобы полететь в Абу-Даби. Я там толком-то ничего и не видел [на UFC 254, когда дрался с Хабибом Нурмагомедовым]. Меня заперли в отеле, я не видел солнца где-то дней 10. В этот раз не будет COVID-19 и я смогу насладиться местной культурой и едой. Я не против, чтобы полететь туда, но я больше никогда не хочу там драться».

Ислам Махачев (24-1) проведет реванш с Чарльзом Оливейрой (34-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
0
Читайте также
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Костомарову установили новые протезы для бега
Жительницу Анапы обвинили в убийстве малолетнего сына
Экс-разведчик США предрек уничтожение бронетанковых отрядов ВСУ из-за Зеленского
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Материалы сюжета: UFC 294: Ислам Махачев — Чарльз Оливейра и Хамзат Чимаев — Паулу Коста
Джастин Гейджи: «Я больше никогда не хочу драться в Абу-Даби»
Умяров — о предстоящей игре с «Зенитом»: «В пятом туре — это не великое событие»
Тарасов назвал лучшего бойца смешанных единоборств
Оливейра рассказал, почему изначально отказался драться с Махачевым в Абу-Даби
Оливейра рассказал, какой урок он вынес из поражения от Махачева
Майкл Чендлер: «Гейджи победит Махачева и станет чемпионом UFC»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт: «Я сказал Конору, чтобы он начал набирать форму»

Джастин Гейджи: «Я больше никогда не хочу драться в Абу-Даби»
Новости
RSS RSS
Все новости