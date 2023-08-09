Дана Уайт объяснил, почему не заплатил Стивену Томпсону: «Если ты не дерешься, тебе не платят»

Глава UFC Дана Уайт рассказал, почему не стал платить гонорар седьмому номеру рейтинга в полусреднем весе Стивену Томпсону (17-6), который отказался драться с Мишелем Перейрой (28-11) и не согласился выйти против другого соперника на UFC 291.

«Ты решил не драться, у парня было три фунта (1,3 кг) лишнего веса, ты мог получить часть его гонорара, если принял бы бой. Мы также предложили ему [Томпсону] другой бой, за кулисами была гораздо более серьезная история, — сказал Уайт после турнира Contender Series. — Нет, нельзя просто выйти и сказать: «Да, я не буду драться, и я хочу четверть миллиона долларов», так не бывает, так еще никто не делал. Поэтому мы делаем так: пытаемся устроить тебе еще один бой, пытаемся сделать так, чтобы ты быстро вернулся. Если ты не можешь быстро вернуться, тогда мы пытаемся выяснить, во сколько обошелся твой тренировочный лагерь. Мы компенсируем тебе расходы. Есть много разных вариантов решения этой проблемы.

Нельзя просто сказать: «У этого парня на три фунта перевес, я не буду драться, и нет, я не приму другой бой через две недели, и заплатите мне мои деньги за шоу». Так не бывает. Если ты не дерешься, тебе не платят, это обязательно прописано в контракте. Но мы всегда заботимся обо всех бойцах, и сейчас мы решаем этот вопрос с «Вандербоем». Все это решается за кулисами, и к субботе все должно быть улажено».

Томпсон должен был подраться с Перейрой на UFC 291, однако бразилец не уложился в весовую категорию, а Томпсон отказался драться с промежуточном весе. В итоге поединок был отменен.