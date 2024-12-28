Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:00

Двалишвили — о поединке с Умаром: «Он проявил ко мне неуважение. Настоящие мужчины так себя не ведут»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Грузинский боец Мераб Двалишвили рассказал о своем отношении к россиянину Умару Нурмагомедову, с которым он будет биться на турнире UFC 311.

Бойцы будут драться за титул UFC в легком весе.

«Умар — хороший боец, это большой вызов, но он не заслужил этого, как остальные. Мы все усердно трудимся, чтобы заслужить это место, пробиться. Мне ничего не доставалось легко, но Умар почему-то получает все. Он просто жалуется, что с ним никто не хочет биться. Есть много сильных бойцов, настоящих убийц.

Он побил только Сэндхагена, у которого нет борьбы, но ничего не поделать, теперь он здесь. Это большой вызов, но мне просто не нравится тот факт, что он заслужил этого, как положено бойцам UFC. При этом он ведет себя нагло, он проявил ко мне неуважение в сети. Настоящие мужчины так себя не ведут», — сказал Двалишвили в интервью UFC.

Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января. Бой Нурмагомедова с Двалишвили станет соглавным событием вечера.

28-летний Нурмагомедов в ММА провел 18 боев, все завершились победами. В последний раз Умар выходил в октагон в августе 2024 года в рамках UFC on ABC 7. Тогда российский боец победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

33-летний Двалишвили в профессиональной карьере провел 22 поединка, в которых одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Последний бой Мераб провел 15 сентября 2024-го на турнире UFC 306. Тогда грузин одержал победу над американцем Шоном О'Мэлли единогласным решением судей.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Боксер Бамба умер спустя неделю после завоевания титула WBA Gold
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Популярное видео
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Баши считает, что Царукян заберет победу у Махачева
Сехудо: «Бой Махачев-Топурия больше, чем Джонс-Аспиналл»
Тренер Джонса: «Махачев будет доминировать в реванше с Царукяном»
Фигередо считает Двалишвили фаворитом в поединке с Умаром Нурмагомедовым
Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311
Вартанян: «Царукян и Махачев — криптониты для Топурии»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Баши считает, что Царукян заберет победу у Махачева

Двалишвили назвал цель на бой с Умаром Нурмагомедовым

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости