Двалишвили — о поединке с Умаром: «Он проявил ко мне неуважение. Настоящие мужчины так себя не ведут»

Грузинский боец Мераб Двалишвили рассказал о своем отношении к россиянину Умару Нурмагомедову, с которым он будет биться на турнире UFC 311.

Бойцы будут драться за титул UFC в легком весе.

«Умар — хороший боец, это большой вызов, но он не заслужил этого, как остальные. Мы все усердно трудимся, чтобы заслужить это место, пробиться. Мне ничего не доставалось легко, но Умар почему-то получает все. Он просто жалуется, что с ним никто не хочет биться. Есть много сильных бойцов, настоящих убийц.

Он побил только Сэндхагена, у которого нет борьбы, но ничего не поделать, теперь он здесь. Это большой вызов, но мне просто не нравится тот факт, что он заслужил этого, как положено бойцам UFC. При этом он ведет себя нагло, он проявил ко мне неуважение в сети. Настоящие мужчины так себя не ведут», — сказал Двалишвили в интервью UFC.

Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января. Бой Нурмагомедова с Двалишвили станет соглавным событием вечера.

28-летний Нурмагомедов в ММА провел 18 боев, все завершились победами. В последний раз Умар выходил в октагон в августе 2024 года в рамках UFC on ABC 7. Тогда российский боец победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

33-летний Двалишвили в профессиональной карьере провел 22 поединка, в которых одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Последний бой Мераб провел 15 сентября 2024-го на турнире UFC 306. Тогда грузин одержал победу над американцем Шоном О'Мэлли единогласным решением судей.