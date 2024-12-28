Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:22

Двалишвили назвал цель на бой с Умаром Нурмагомедовым

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион UFC Мераб Двалишвили рассказал о тактике на поединок против россиянина Умара Нурмагомедова.

«Меня радует, что теперь меня уважают в мире ММА. Болельщики поздравляют меня, люди из разных залов желают удачи. Это классно. Уважение от настоящих бойцов, от коллег — это особенное чувство.

18 января я встречусь с Умаром. Придется нелегко, но я буду пытаться победить досрочно. Мне будет очень приятно отнять у соперника его ноль в графе поражений. Хочу, чтобы там была единица. Хотя я не хочу победить дисквалификацией или чем-то вроде того», — приводит слова Двалишвили пресс-служба UFC.

19 января в Лос-Анджелесе (США) пройдет турнир UFC 311, в рамках которого состоится поединок между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили. Бой определит чемпиона в легчайшем весе.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Боксер Бамба умер спустя неделю после завоевания титула WBA Gold
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Популярное видео
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Двалишвили — о поединке с Умаром: «Он проявил ко мне неуважение. Настоящие мужчины так себя не ведут»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости