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Сегодня, 15:46

Двалишвили сообщил о травме за 3 недели до чемпионского поединка с Умаром Нурмагомедовым

Двалишвили не пустили на базу UFC из-за Умара Нурмагомедова
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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили восстанавливается после повреждения перед предстоящим турниром UFC 311.

Двалишвили отметил, что не может попасть в институт подготовки бойцов UFC Performance Institute в Лас-Вегасе, так как там проводит тренировки Умар Нурмагомедов.

«Я не могу попасть в UFC P.I., где я должен залечить свою травму, подписать некие открытки и встретиться на обеде с друзьями. Что за черт?» — заявил 33-летний спортсмен в соцсетях.

19 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США) чемпион UFC в легчайшем весе должен провести защиту титула против российского бойца ММА Нурмагомедова.

За свою профессиональную карьеру Двалишвили провел 21 бой, одержал 17 побед и потерпел 4 поражения. На счету Умара Нурмагомедова 18 поединков, которые он все выиграл.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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