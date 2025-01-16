Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:44

Двалишвили обвинил во лжи Умара Нурмагомедова: «Я не куплюсь на это дерьмо»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Грузинский чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обвинил во лжи россиянина Умара Нурмагомедова, заявив, что тот солгал насчет травмы руки.

«Он несет какую-то хрень. Я не куплюсь на это дерьмо. Я об этой травме. Типа, он травмировал руку. У меня была травма, но я даже не упоминал об этом, не выносил на всеобщее обозрение. У любого профессионального бойца есть травмы.

Я видел, как сильно он бил по мешку, когда приехал в Лас-Вегас. Это видно по его видео в соцсетях. Если у тебя проблемы с рукой, ты не можешь так сильно бить по мешку. А он бил очень сильно. Так что он придумал травму, чтобы иметь оправдание», — приводит слова Двалишвили MMA Fighting.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Титульный бой мужду Нурмагомедовым (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311, который пройдет в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января.

В главном бою турнира встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Их первый поединок в апреле 2019 года закончился победой Махачева единогласным решением судей.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
Читайте также
Россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Ребенок погиб под снежным завалом в Красноярском крае
В Словакии украинских беженцев обвинили в трате «грязных» денег в Монако
Медведеву грозит штраф в 100 тысяч долларов за сломанную ракетку и камеру
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
«В Армане много мощи — это поможет нокаутировать Ислама». Что говорят эксперты о реванше Махачева с Царукяном
Тарасов — о бое Махачева и Царукяна: «Арман точно сделал выводы после поражения, но ему будет тяжело»
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта рассказал, на каком языке будет секундировать Арману
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта оценил бой Махачева с Порье
Тренер Царукяна Маркос ДаМатта рассказал об эволюции кикбоксинга Армана
Хабиб Нурмагомедов поделился секретом успеха его команды
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарасов — о бое Махачева и Царукяна: «Арман точно сделал выводы после поражения, но ему будет тяжело»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости