Двалишвили обвинил во лжи Умара Нурмагомедова: «Я не куплюсь на это дерьмо»

Грузинский чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обвинил во лжи россиянина Умара Нурмагомедова, заявив, что тот солгал насчет травмы руки.

«Он несет какую-то хрень. Я не куплюсь на это дерьмо. Я об этой травме. Типа, он травмировал руку. У меня была травма, но я даже не упоминал об этом, не выносил на всеобщее обозрение. У любого профессионального бойца есть травмы.

Я видел, как сильно он бил по мешку, когда приехал в Лас-Вегас. Это видно по его видео в соцсетях. Если у тебя проблемы с рукой, ты не можешь так сильно бить по мешку. А он бил очень сильно. Так что он придумал травму, чтобы иметь оправдание», — приводит слова Двалишвили MMA Fighting.

Титульный бой мужду Нурмагомедовым (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311, который пройдет в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января.

В главном бою турнира встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Их первый поединок в апреле 2019 года закончился победой Махачева единогласным решением судей.