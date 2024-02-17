Двалишвили отказался говорить по-русски с Сехудо на битве взглядов перед UFC 298

Грузинский боец Мераб Двалишвили отказался на русском языке разговаривать с американцем Генри Сехудо перед их поединком на UFC 298.

Сехудо по-русски обратился к Двалишвили на битве взглядов. Американец несколько раз повторил: «Давай, давай, давай, мой друг».

«Эй, я грузин, я не говорю по-русски», — ответил Двалишвили и заявил, что будет разговаривать с Сехудо на испанском языке.

Турнир UFC 298 состоится в ночь на 18 февраля. Вечер ММА пройдет на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния (США).

У 37-летнего Сехудо в профессиональном ММА — 16 побед и три поражения. На счету 33-летнего Двалишвили в смешанных единоборствах — 15 побед и четыре поражения.