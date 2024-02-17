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Сегодня, 16:08

Магомедов: «Когда Анкалаев заберет пояс, в конце концов закроет всем рты»

Алина Савинова
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Известный тренер Магомед Магомедов оценил перспективы Магомеда Анкалаева в ближайшее время получить титульный бой в UFC.

«Я думаю, что следующий бой Анкалаев проведет за пояс, и он этого заслуживает. Как говорит Америка, надо чтобы он пошумел и действовал в соответствии с их менталитетом. Но я считаю, Магомед идет по правильной дороге и все равно свое сделает, а когда заберет пояс в конце концов закроет всем рты. Считаю, что в следующем бою Анкалаев должен подраться за пояс. У них с Джамалом Хиллом какие-то споры идут. Они затягивают его в свой треш-ток, но Магомед правильно и адекватно отвечает. Им будет все равно некуда деться. Он всех топов перебил, кому там еще давать? По-любому он заберет пояс, сделает одну-две защиты и скорее всего оставит, а мы будем все за него переживать», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Анкалаев последний поединок провел против Джонни Уокера. В январе на турнире UFC Fight Night 234 он техническим нокаутом победил бразильца. Всего на счету Анкалаева 18 побед, 1 поражение и 1 ничья в смешанных единоборствах.

Источник: Metaratings.ru
Магомед Анкалаев
ММА
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