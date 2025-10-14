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14 октября 2025, 14:24

Двалишвили: «Одна мелкая ошибка может изменить все в бою с Яном, он опасен»

Сергей Ярошенко

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили прокомментировал предстоящий бой с россиянином Петром Яном.

«Как боец я понимаю, что Петр опасен, он жесткий, хороший боец. Мы все знаем, что он идет на хорошей серии побед. Это будет отличный бой. Мы знаем, что один удар и одна мелкая ошибка может изменить все, особенно в бою с Петром Яном, он опасный соперник. Я буду тяжело тренироваться и готовиться к худшему. Но я верю, что смогу легко победить», — сказал Двалишвили в подкасте The Ariel Helwani Show.

Поединок состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

В марте 2023 года Двалишвили победил Яна на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе единогласным решением судей.

Мераб Двалишвили и&nbsp;Петр Ян.Ян проведет долгожданный реванш с Двалишвили. После первого боя у Петра остались претензии к Мерабу

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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