UFC Fight Night Де Риддер — Аллен: дата и время начала, кард боев турнира

Турнир UFC Fight Night 262 пройдет на арене «Роджерс» в Ванкувере (Канада) в ночь с 18 на 19 октября. Начало — в 23.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 2.00 мск. Возглавит вечер ММА бой в среднем весе между Рейниром де Риддером (20-2) и Энтони Эрнандесом (15-2-0-1).

Предварительный кард UFC Fight Night 262

Чарльз Жорден (16-8-1) — Дэйви Грант (15-7)

Бруно да Силва (14-8-2-1) — Юн Сун Пак (10-1)

Дэнни Барлоу (9-1) — Джордан Сантос (10-2)

Кайл Преполец (17-9) — Дрю Добер (27-16-0-1)

Стефани Лучано (6-2-1) — Равена Оливейра (7-2-1)

Азамат Бекоев (20-3) — Юсри Белгаруи (8-3)

Мелисса Кроден (6-2) — Таинара Лисбоа (6-3)

Основной кард UFC Fight Night 262

Рейнир де Риддер (20-2) — Энтони Эрнандес (15-2-0-1)

Кевин Холланд (28-14) — Майк Мэлотт (12-2-1)

Марлон Вера (21-10-1) — Айманн Захаби (13-2)

Манон Фиоро (12-2) — Жасмин Джасдависиус (14-3)

Коди Гибсон (21-11) — Аори Кюиленг (25-11-1-1)

Кайл Нельсон (16-6-1) — Мэтт Фревола (11-5-1)