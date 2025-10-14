Азамат Бекоев — Юсри Белгаруи: дата боя на турнире UFC Fight Night

Российский боец Азамат Бекоев проведет поединок с тунисским бойцом Юсри Белгаруи на турнире UFC Fight Night 262 в ночь с 18 на 19 октября. Вечер ММА пройдет на спортивной арене «Роджерс» в Ванкувере (Канада). Начало боя Бекоев — Белгаруи — в 23.50 по московскому времени.

ММА UFC: Бекоев — Белгаруи

За результатами поединка можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. Поединок покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

29-летний Бекоев в ММА провел 23 боя, в которых одержал 20 побед и потерпел одно поражение. На счету 33-летнего Белгаруи профессиональный рекорд — 8-3.