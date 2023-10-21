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Сегодня, 17:52

Россиянка Дудакова вышла на бой с американкой на UFC под песню Шамана «Я русский»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Виктория Дудакова.
Фото Скриншот трансляции

Россиянка Виктория Дудакова вышла на бой против американки Джин Ю Фрей на UFC 294 под песню российского певца Ярослава Дронова (Shaman) «Я русский».

Поединок проходит в рамках раннего предварительного карда наилегчайшей весовой категории.

У 24-летней Дудаковой в ММА — семь побед в семи поединках. На счету 38-летней Ю Фрей 11 побед и 9 поражений в смешанных единоборствах.

Песня Дронова (более известного под псевдонимом Шаман) в том числе содержит такие строчки: «Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца, xeй. Я русский, и мне повезло. Я русский всему миру назло».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 294.

Виктория Дудакова
Джин Ю Фрей
UFC
ММА
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