Дудакова победила американку Джин Ю Фрей на UFC 294

24-летняя россиянка Виктория Дудакова (8-0) победила 38-летнюю американку Джин Ю Фрей (11-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

За несколько секунд до конца первого раунда Дудакова отправила Фрей в нокдаун, но добить времени не хватило. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Для Дудаковой это вторая победа в UFC. В дебютном бое в UFC победила Истелу Нуньес (6-5) техническим нокаутом в первом раунде, так как бразильянка получила травму руки. Бой состоялся на турнире UFC on ESPN 49, который прошел 15 июля в Лас-Вегасе, США.

Всего в активе россиянки в ММА теперь — 8 побед в 8 поединках. На счету Ю Фрей 11 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 294.