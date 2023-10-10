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Сегодня, 14:55

Дрю Добер раскрыл ключ к победе над Махачевым: «Нужно дать ему по лицу»

Давид Хачатрян
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34-летний американский легковес Дрю Добер (27-12) считает, что нужно заставить действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1) выйти из зоны комфорта.

«Я думаю, что ключ к победе над Исламом в том, что нужно отбросить мысли о том, что он такой сильный борец. Ты должен бороться, — сказал Добер в эфире The MMA Hour. — В следующий раз, когда я буду драться с Исламом, я буду бороться. Возможно, мне даже удастся провести пару тейкдаунов. Я думаю, это именно то, что нужно делать легковесам. Нельзя думать, мол, мы не должны с ним бороться.

Нужно дать ему по лицу. Нужно проводить тейкдауны. Нужно давить на него. Я бы посоветовал тебе, Чарльз, попасть ему по лицу. Нельзя ждать, пока он совершит ошибку. Он будет оставаться на своей позиции. Ты должен заставить его выйти из своей зоны. Именно это и сделал Волкановски».

Добер проиграл Махачеву сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся в 2021 году на UFC 259 в Лас-Вегасе, США.

Махачев и Чарльз Оливейра (34-9) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Дрю Добер
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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