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Сегодня, 19:46

Боец UFC Мокаев — о том, почему не хочет выходить на бой с флагом: «Может пойти межнациональная рознь»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Мухаммад Мокаев.
Фото Global Look Press

Родившийся в Дагестане британский боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев в интервью «СЭ» объяснил, почему не хочет выходить на бой с флагом.

Мокаев проведет следующий бой в турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. Его соперником станет американец Тим Эллиотт.

— Дана Уайт заявил, что UFC теперь разрешат бойцам с флагами выходить. Ты выйдешь с флагами на этот поединок? С одним флагом или даже с двумя?

— На меня сейчас нападут в комментариях... А так, честно говоря, ну подниму я британский флаг и на меня мои земляки... Мои земляки на такие вещи... Они знают, что я представляю свою родину, где бы я ни находился. Нет такого, чтобы кто-то обижался, я же общаюсь с людьми. Например, подниму дагестанский флаг... Из России на меня напали, когда я сказал: «Не ставьте...» Межнациональная рознь может пойти. Я этого тоже не хочу, чтобы из-за меня что-то там, друг друга люди ненавидели. Подниму российский флаг — не поймут в Британии. У меня чуть-чуть тяжелая ситуация. Я просто представляю свой народ, свою команду, свою семью, своих близких, которые за меня болеют. А флаги... Такая ситуация, что ты никому не угодишь.

На счету Мокаева 10 побед и 0 поражений.

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