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24 июля 2025, 02:40

Дияр Нургожай: дата следующего боя в UFC и кто соперник

Дияр Нургожай проведет поединок против Урана Сатыбалдиева на UFC Fight Night 257 23 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дияр Нургожай.
Фото Global Look Press

Казахстанский боец Дияр Нургожай проведет поединок в полутяжелом весе против Урана Сатыбалдиева из Киргизии на UFC Fight Night 257 в субботу, 23 августа. Вечер ММА пройдет на стадионе «Shanghai Indoor Stadium» в Шанхае (Китай). Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

ММА UFC: Нургожай — Сатыбалдиев

У 28-летнего Нургожая в карьере 10 побед и 1 поражение. Последний бой Дияр провел 15 марта 2025 года на UFC Fight Night 254. Тогда казах проиграл Брэнсону Рибейро сабмишном.

30-летний Сатыбалдиев в ММА провел 9 боев, в которых одержал 8 побед и потерпел 1 поражение. В предыдущий раз выходил в октагон 5 апреля 2025-го на UFC on ESPN 65. Тогда киргизский боец проиграл Мартину Будаю единогласным решением судей.

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Дияр Нургожай
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