Дияр Нургожай: дата следующего боя в UFC и кто соперник

Казахстанский боец Дияр Нургожай проведет поединок в полутяжелом весе против Урана Сатыбалдиева из Киргизии на UFC Fight Night 257 в субботу, 23 августа. Вечер ММА пройдет на стадионе «Shanghai Indoor Stadium» в Шанхае (Китай). Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

ММА UFC: Нургожай — Сатыбалдиев

У 28-летнего Нургожая в карьере 10 побед и 1 поражение. Последний бой Дияр провел 15 марта 2025 года на UFC Fight Night 254. Тогда казах проиграл Брэнсону Рибейро сабмишном.

30-летний Сатыбалдиев в ММА провел 9 боев, в которых одержал 8 побед и потерпел 1 поражение. В предыдущий раз выходил в октагон 5 апреля 2025-го на UFC on ESPN 65. Тогда киргизский боец проиграл Мартину Будаю единогласным решением судей.