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24 июля 2025, 02:20

Сергей Павлович: дата следующего боя в UFC и кто соперник

Сергей Павлович проведет поединок против Валдо Кортес-Акоста на UFC Fight Night 257 23 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

Российский боец Сергей Павлович проведет поединок в тяжелом весе против доминиканца Валдо Кортес-Акоста на UFC Fight Night 257 в субботу, 23 августа. Вечер ММА пройдет на стадионе «Shanghai Indoor Stadium» в Шанхае (Китай).

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

ММА UFC: Павлович — Кортес-Акоста

У 33-летнего Павловича в карьере 19 побед и 3 поражения. Последний бой Сергей провел 1 февраля 2025 года на UFC Fight Night 250. Тогда россиянин победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением судей.

33-летний Кортес-Акоста в ММА провел 18 боев, в которых одержал 17 побед и потерпел 1 поражение. В предыдущий раз выходил в октагон 7 июня 2025-го на UFC 316. Тогда доминиканский боец победил Сергея Спивака единогласным решением судей.

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Валдо Кортес-Акоста
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