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24 июля 2025, 02:50

Уран Сатыбалдиев: дата следующего боя в UFC и кто соперник

Уран Сатыбалдиев проведет поединок против Дияра Нургожая на UFC Fight Night 257 23 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Уран Сатыбалдиев.
Фото Global Look Press

Уран Сатыбалдиев из Киргизии проведет поединок в полутяжелом весе против казахстанского бойца Дияра Нургожая на UFC Fight Night 257 в субботу, 23 августа. Вечер ММА пройдет на стадионе «Shanghai Indoor Stadium» в Шанхае (Китай).

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

ММА UFC: Нургожай — Сатыбалдиев

30-летний Сатыбалдиев в ММА провел 9 боев, в которых одержал 8 побед и потерпел 1 поражение. В предыдущий раз выходил в октагон 5 апреля 2025-го на UFC on ESPN 65. Тогда киргизский боец проиграл Мартину Будаю единогласным решением судей.

У 28-летнего Нургожая в карьере 10 побед и 1 поражение. Последний бой Дияр провел 15 марта 2025 года на UFC Fight Night 254. Тогда казах проиграл Брэнсону Рибейро сабмишном.

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Дияр Нургожай
Уран Сатыбалдиев
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