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Шон О'Мэлли нокаутировал Захаби в поединке на турнире UFC в Белом доме

Павел Лопатко

Американец Шон О'Мэлли победил канадца Айманна Захаби в поединке на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме в Вашингтоне (США).

Бой в легчайшем весе завершился во втором раунде — 31-летний О'Мэлли нокаутировал своего 38-летнего соперника.

Илия Топурия&nbsp;&mdash; Джастин Гейджи.Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме

О'Мэлли одержал вторую победу после двух поражений подряд от Мераба Двалишвили. Теперь у него в профессиональных ММА 20 побед, 3 поражения, еще 1 бой признан несостоявшимся. У Захаби 3 поражения при 14 победах.

ММА UFC: О'Мэлли — Захаби

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Айманн Захаби
Шон О`Мэлли
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