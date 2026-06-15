Шон О'Мэлли нокаутировал Захаби в поединке на турнире UFC в Белом доме

Американец Шон О'Мэлли победил канадца Айманна Захаби в поединке на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме в Вашингтоне (США).

Бой в легчайшем весе завершился во втором раунде — 31-летний О'Мэлли нокаутировал своего 38-летнего соперника.

О'Мэлли одержал вторую победу после двух поражений подряд от Мераба Двалишвили. Теперь у него в профессиональных ММА 20 побед, 3 поражения, еще 1 бой признан несостоявшимся. У Захаби 3 поражения при 14 победах.

ММА UFC: О'Мэлли — Захаби

Подписывайся на канал «СЭ» в Max