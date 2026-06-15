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Перейра — Ган: где смотреть трансляцию боя, прямой эфир

Перейра и Ган встретятся в соглавном поединке турнира UFC Freedom 250
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Бразилец Алекс Перейра и француз Сирил Ган проведут бой за временный титул UFC в тяжелом весе на UFC в Белом доме в Вашингтоне (США) в ночь на понедельник, 15 июня. Начало поединка — около 6.30 по московскому времени.

В прямом эфире бой покажут онлайн-платформы UFC Fight Pass и «Кинопоиск», а также канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами поединков можно также в матч-центре ММА и в разделе UFC на нашем сайте.

38-летний Перейра одержал в профессиональных ММА 13 побед и потерпел 3 поражения. 35-летний Ган на профессиональном уровне одержал 13 побед, потерпел 2 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся.

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Алекс Перейра
Сирил Ган
UFC
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