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Дата боя Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили: когда пройдет на UFC 311

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили проведут поединок на турнире UFC 311
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Российский боец Умар Нурмагомедов и грузин Мераб Двалишвили проведут поединок в легчайшем весе на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января. Вечер смешанных единоборств пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало — около 7.30 по московскому времени.

28-летний россиянин в профессиональной карьере провел 18 боев (все завершились победами). Последний бой у Умара был в августе 2024 года на UFC on ABC 7. Тогда Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

33-летний грузинский боец в ММА провел 22 поединка, в них одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Предыдущий бой у Мераб был 15 сентября этого года на UFC 306. Тогда Двалишвили победил Шона О'Мэлли единогласным решением судей.

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UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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