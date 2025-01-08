Борисов: «Вся злость Павловича за поражение от Волкова выльется на Розенстрайка»

Бывший чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов уверен в победе Сергея Павловича над Жаирзиньо Розенстрайком.

«Вся злость Павловича за поражение от Александра Волкова выльется на Розенстрайка. Серега — настойчивый парень. Он накопил определенную недосказанность и выплеснет ее в этом поединке. На 100 процентов уверен в его победе. Он еще молодой тяжеловес и проявит себя. И в этом бою свое заберет», — цитирует MMA.Metaratings.ru Борисова.

Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк проведут бой 1 февраля на UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.