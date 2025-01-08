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Борисов: «Вся злость Павловича за поражение от Волкова выльется на Розенстрайка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов уверен в победе Сергея Павловича над Жаирзиньо Розенстрайком.

«Вся злость Павловича за поражение от Александра Волкова выльется на Розенстрайка. Серега — настойчивый парень. Он накопил определенную недосказанность и выплеснет ее в этом поединке. На 100 процентов уверен в его победе. Он еще молодой тяжеловес и проявит себя. И в этом бою свое заберет», — цитирует MMA.Metaratings.ru Борисова.

Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк проведут бой 1 февраля на UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Жаирзиньо Розенструйк
Олег Борисов
Сергей Павлович
UFC
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