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Дата боя Ислама Махачева против Армана Царукяна: когда реванш на UFC 311

Ислам Махачев и Арман Царукян проведут титульный бой на турнире UFC 311 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports

Россияне Ислам Махачев и Арман Царукян проведут титульный бой в легком весе на турнире UFC 311 в ночь на 19 января. Вечер ММА состоится на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало — около 8.00 по московскому времени. Для Ислама — это четвертая защита титула в карьере.

Первый бой Махачева и Царукяна состоялся на турнире UFC Fight Night 20 апреля 2019 года. Тогда Ислам победил единогласным решением судей.

33-летний Махачев в профессиональной карьере провел 27 боев, в которых одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Последний бой у россиянина был в июне 2024 года на турнире UFC 302. Тогда Ислам победил Дастина Порье удушающим приемом.

28-летний Царукян в смешанных единоборствах имеет 25 поединков, 22 победы и три поражения. Предыдущий поединок российско-армянский боец провел в апреле 2024-го на UFC 300. Тогда Арман победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

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UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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