Порье: «Чендлер, ты не один из нас. У тебя всего одна победа в UFC»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-9) резко отреагировал на желание шестого номера рейтинга в легком весе Майкла Чендлера (23-8) подраться за пояс.

«Он говорит «мы»? Кто такие «мы», черт возьми? Ты не один из нас, ты не «мы». Добро пожаловать в UFC, приятель. У тебя одна победа в UFC. Он не один из нас. Я выступаю в UFC с января 2011 года, а может быть, и с 2010-го. Он только что пришел. Кто «мы»? Он говорит от имени легкого дивизиона? Мускулистому Майку нужно успокоиться», — сказал Порье в эфире The MMA Hour.

Порье победил Чендлера сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.