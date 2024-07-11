Диего Лопес: «Евлоев может продолжать скрываться в горах»

12-й номер рейтинга UFC в полулегком весе Диего Лопес (25-6) заявил, что ему больше не интересен реванш с пятым номером рейтинга в полулегком весе Мовсаром Евлоевым (18-0).

«На данный момент мне гарантированы бои в топ-5, поэтому поединок с Евлоевым не входит в мои планы. Если Евлоев окажется последним возможным вариантом, тогда мы, конечно, подеремся. Без проблем. Однако сейчас мы с моей командой и UFC смотрим в другую сторону.

Сейчас Евлоев готов дать мне реванш и говорит о «Сфере» и так далее. Но внезапно ему стал нужен этот бой. Ему потребовалось три месяца, чтобы ответить на мой вызов. Просто сейчас он видит, что я в хорошей позиции, и хочет воспользоваться этим моментом. Евлоев призывает меня и говорит, что даст реванш. Но сейчас у меня совершенно другие планы, и реванш в них не входит. Сейчас я заслужил немного больше, чем реванш с Евлоевым. Конечно, мы встретимся в будущем, но сейчас Евлоев может продолжать скрываться в горах, как делал это последние три месяца», — сказал Лопес MMA Junkie.

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 6 мая 2023-го на UFC 288 в Ньюарке, США. Для Лопеса это был дебютный бой в лиге. С тех пор он одержал четыре победы подряд.