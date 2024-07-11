Порье: «Я хочу перейти в бокс и подраться с Нейтом Диасом»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-9) отметил, что готов попробовать себя на профессиональном ринге, так как подготовка к бою будет менее тяжелой, чем подготовка к бою по MMA.

«Боксерский поединок? Конечно, почему бы и нет, — сказал Порье в эфире The MMA Hour. — Смена скорости, новый тренировочный лагерь — это было бы просто замечательно. Я уже долгое время занимаюсь смешанными единоборствами, и мне очень нравится тренироваться и драться. Однако, если бы я перешел на чисто боксерскую подготовку, то это было бы гораздо меньшей нагрузкой на мое тело. Никаких схваток, никакого джиу-джитсу, только бокс, бег и плавание — это было бы очень весело.

Я бы хотел боксировать с Нейтом Диасом. В целом, я бы предпочел драться с ним в боксе».

Порье и Нейт Диас (21-13) планировали бой несколько раз, но он так и не состоялся ввиду разных обстоятельств, включая переговоры о контракте и травмы.