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19 июля 2025, 19:00

Дастин Порье против Макса Холлоуэя: трансляция боя UFC 318 начнется ориентировочно в 7.00 мск

Дастин Порье подерется с Максом Холлоуэем на турнире UFC 318
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Американцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй сойдутся в главном событии турнира UFC 318 в ночь на воскресенье, 20 июля. Начало — около 7.30 по московскому времени.

На счету 36-летнего Порье 30 побед и девять поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

33-летний Холлоуэй в профессиональной карьере одержал 26 побед и потерпел восемь поражений.

Этот поединок станет третьим в противостоянии Порье и Холлоуэя (у Дастина — две победы) и прощальным для первого из бойцов.

Макс Холлоуэй vs&nbsp;Дастин Порье, Роман Копылов vs&nbsp;Паоло Коста.UFC 318: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 318.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев UFC 318 и других турниров можно на сайте «СЭ» — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

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Дастин Порье
Макс Холлоуэй
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