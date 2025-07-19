Роман Копылов против Паулу Косты: трансляция боя UFC 318 начнется ориентировочно в 6.30 мск
Российский боец Роман Копылов и бразилец Паулу Коста проведут бой в среднем весе в соглавном событии турнира UFC 318 в ночь на 20 июля. Начало — около 6.30 по московскому времени.
Копылову — 33 года, его рекорд в профессиональных ММА — 14 побед и 2 поражения. В предыдущем поединке россиянин победил американца Криса Кертиса.
Косте — 34 года, в профессиональной карьере у него 14 побед и 4 поражения. В предыдущем бою Паоло проиграл американцу Шону Стрикленду.
В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 318.
Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев UFC 318 и других турниров можно на сайте «СЭ» — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.