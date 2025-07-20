UFC 318: онлайн-трансляция боев турнира

Турнир UFC 318 проходит в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. Вечер ММА принимает арена «Смути-кинг-центр» в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

Начало шоу — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.

В карде UFC 318 значатся 11 поединков. В главном событии вечера состоится бой американцев Макса Холлоуэя (26-8) и Дастина Порье (30-9-0-2) в легком весе, а в соглавном — россиянина Романа Копылова (14-3) и бразильца Пауло Косты (14-3) в среднем дивизионе.

Трансляцию турнира в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 1.00 мск.

Бои основного карда и другие поединке покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно) и стриминговые сервисы Okko и «Кинопоиск» (по платной подписке) с 4.15 мск.

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.