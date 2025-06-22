Бокс/ММА
22 июня, 08:46

Джон Джонс о карьере в UFC: «Эти воспоминания я буду беречь вечно»

Руслан Минаев

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс прокомментировал решение завершить карьеру в ММА.

«Это решение было принято после долгих раздумий. Хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить за пройденный мной путь за эти годы. С того момента, как я впервые вышел в октагон, моей целью было раздвинуть границы возможного в этом виде спорта — стать самым молодым чемпионом UFC в истории, защитить свой титул против лучших бойцов мира и разделить незабываемые моменты с фанатами по всему миру. Эти воспоминания я буду беречь вечно», — написал Джонс в соцсети X.

37-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед, потерпел 1 поражения (дисквалификация) и 1 поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах.

Джон Джонс
UFC
ММА
