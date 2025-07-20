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20 июля 2025, 09:53

Дана Уайт заявил, что Джон Джонс не будет участвовать в поединке в Белом доме

Игнат Заздравин
Корреспондент

Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возможном участии американца Джона Джонса в поединке в Белом доме.

«Я не могу рисковать, ставя его в такое положение, если что-то пойдет не так. Особенно в плане в Белого дома», — приводит слова Уайта Happy Punch.

22 июня 2025 года Джонс объявил о завершении профессиональной карьеры. В начале июля президент США Дональд Трамп анонсировал возможное проведение поединка UFC в Белом доме, после чего 38-летний американец признался, что хотел бы принять участие в этом мероприятии.

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