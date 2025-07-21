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21 июля 2025, 12:10

Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер: дата боя UFC в ОАЭ, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер встретятся на турнире UFC
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Роберт Уиттакер из Австралии Ренье де Риддер из Нидерландов встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night. Бойцы выступают в среднем весе. Турнир по смешанным единоборствам состоится 26 июля на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), начало главного карда — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире основной кард покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Следить за результатами вечера смешанных единоборств можно в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Уиттакер одержал 27 побед и потерпел восемь поражений в профессиональных ММА. У де Риддера 20 побед и два поражения в профессиональном рекорде.

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Ренье де Риддер
Роберт Уиттакер
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