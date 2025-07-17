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17 июля 2025, 10:57

Джон Джонс объявил о возвращении в ММА

Сергей Разин
корреспондент

Американский боец Джон Джонс рассказал о возвращении в ММА.

«Я был на пенсии. Я чувствовал, что достиг всего в смешанных единоборствах, и мне казалось, что для меня не так уж и много других вызовов, я просто хотел чего-то большего, чем чемпионство и деньги. Но Дональд Трамп сказал, что хочет провести турнир в Белом доме, и это кажется огромной возможностью», — приводит слова Джонса ESPN.

В июне 2025 года Джонс объявил о завершении профессиональной карьеры. В начале июля президент США Дональд Трамп анонсировал возможное проведение поединка UFC в Белом доме.

37-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел одно поражение (дисквалификация). Еще один поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах.

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Джон Джонс
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