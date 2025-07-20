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20 июля 2025, 09:14

Порье — после последнего боя в карьере: «Просто благодарен, что довелось преодолеть этот путь»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье поделился эмоциями после поражения от американца Макса Холлоуэя на UFC 318.

Бой стал для 36-летнего Порье последним в карьере.

«Это был потрясающий опыт. Дана Уайт, UFC — благодарен вам за этот шанс. Спасибо огромное фанатам. Я просто благодарен, что мне довелось преодолеть этот путь», — сказал Дастин.

Порье потерпел десятое поражение при 30 победах в смешанных единоборствах.

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Дастин Порье
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