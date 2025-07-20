Порье — после последнего боя в карьере: «Просто благодарен, что довелось преодолеть этот путь»

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье поделился эмоциями после поражения от американца Макса Холлоуэя на UFC 318.

Бой стал для 36-летнего Порье последним в карьере.

«Это был потрясающий опыт. Дана Уайт, UFC — благодарен вам за этот шанс. Спасибо огромное фанатам. Я просто благодарен, что мне довелось преодолеть этот путь», — сказал Дастин.

Порье потерпел десятое поражение при 30 победах в смешанных единоборствах.