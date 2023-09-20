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Сегодня, 15:05

Дана Уайт рассказал, как стал президентом UFC: «Мурашки по коже от этой истории»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что братья Фертитта, бывшие владельцы UFC, назначили его директором лиги после покупки промоушена у сооснователя лиги Боба Мейровица.

«У меня мурашки по коже от этой истории, — начал Уайт в интервью BigBoyTV. — Я разговаривал по телефону с Бобом Мейровицем [сооснователем UFC] и пытался договориться о контрактах с Тито [Ортисом] и Чаком [Лидделлом]. В моменте Боб Мейровиц срывается и говорит: «Знаешь, не будет никаких денег! Я даже не знаю, хватит ли мне денег, чтобы провести следующий турнир». Он выходит из себя и бросает трубку.

Я подумал: «Ни хрена себе!» Я тут же позвонил Лоренцо и Фрэнку [Фертитта] и сказал: «Я только что разговаривал с Бобом Мейровицем, он взбесился, сказал, что у UFC больше нет денег. Я думаю, что мы можем купить UFC». Я сказал Лоренцо, что ты должен ему позвонить и все такое.

Лоренцо звонит Бобу Мейровицу, и начинаются переговоры о покупке UFC. Короче говоря, через два-три месяца Лоренцо покупает UFC, они с Фрэнком звонят мне и говорят: «Мы хотим, чтобы ты стал президентом UFC, мы хотим, чтобы ты управлял». Вот так вот».

Мейровиц продал UFC братьям Фертитта в 2001 году за два миллиона долларов и многомиллионные долги. В 2017 году Фертитта продали свои оставшиеся акции компании за четыре миллиарда долларов.

Дана Уайт
UFC
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