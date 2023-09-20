Александр Волков: «Можете верить, а можете нет, но сейчас наступило мое время!»

Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков (37-10) предложил фанатам выбрать для него следующего соперника.

«Три своих последних боя я закончил досрочно уверенными победами. Чувствую себя сильным, как никогда. Пока остальные проигрывали, я учился. Можете верить, а можете нет, но сейчас наступило мое время! В связи с этим вопрос: кого мне вызвать на поединок следующим?» — написал Волков в соцсетях.

Волков победил Тая Туивасу (15-6) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Волков идет на серии из трех побед. В марте на UFC Fight Night 221 он победил Александра Романова (17-2) техническим нокаутом в первом раунде.